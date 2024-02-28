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В МИД РФ назвали защиту интересов жителей Приднестровья одним из приоритетов России

Одним из приоритетов России является защита интересов жителей Приднестровья, все просьбы Тирасполя рассматриваются российскими профильными ведомствами с вниманием. Об этом ТАСС заявили в МИД РФ, комментируя обращение властей Приднестровья за помощью к России из-за давления Молдавии.

В МИД РФ назвали защиту интересов жителей Приднестровья одним из приоритетов
© РИА Новости

"Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников - один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами", - сказал собеседник агентства.

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