В МИД РФ назвали защиту интересов жителей Приднестровья одним из приоритетов России
Одним из приоритетов России является защита интересов жителей Приднестровья, все просьбы Тирасполя рассматриваются российскими профильными ведомствами с вниманием. Об этом ТАСС заявили в МИД РФ, комментируя обращение властей Приднестровья за помощью к России из-за давления Молдавии.
"Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников - один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами", - сказал собеседник агентства.