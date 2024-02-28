В МИД РФ назвали защиту интересов жителей Приднестровья одним из приоритетов

Одним из приоритетов России является защита интересов жителей Приднестровья, все просьбы Тирасполя рассматриваются российскими профильными ведомствами с вниманием. Об этом ТАСС заявили в МИД РФ, комментируя обращение властей Приднестровья за помощью к России из-за давления Молдавии.