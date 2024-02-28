Путин определил приоритеты России в науке и технологиях на 10 лет

Президент России Владимир Путин определил приоритеты научно-технологического развития страны на ближайшее десятилетие.
К ним отнесены "направления, позволяющие получить значимые научные и научно-технические результаты, создать отечественные наукоемкие технологии", следует из указа главы государства. Всего названо девять ориентиров.
Создание высокотехнологичной продукции, новых материалов и химических соединений, развитие технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, растущая эффективность добычи и переработки углеводородов, формирование новых источников энергии, а также способов ее передачи и хранения.Переход к персонализированной, предиктивной и профилактической, высокотехнологичной медицине, в том числе за счет рационального применения лекарств (прежде всего антибактериальных) и использования генетических данных и технологий.Высокопродуктивное и экологически чистое агро- и аквахозяйство, создание безопасных и качественных продуктов питания.Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и экстремизму, деструктивному иностранному информационно-психологическому воздействию, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны в условиях роста гибридных угроз.Повышение связанности территории России за счет создания интеллектуальных транспортных, энергетических и телекоммуникационных систем.
Лидерство в формировании международных транспортно-логистических маршрутов, освоении и использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики.Эффективный ответ российского общества на большие вызовы с учетом возрастающей актуальности синтетических научных дисциплин, созданных на стыке психологии, социологии, политологии, истории и научных исследований, связанных с этическими аспектами научно-технологического развития, изменениями социальных, политических и экономических отношений.Объективная оценка выбросов и поглощения климатически активных веществ, снижение их негативного воздействия на окружающую среду, повышение возможности качественной адаптации экосистем, населения и отраслей экономики к климатическим изменениям.Развитие природоподобных технологий, воспроизводящих системы и процессы живой природы в виде технических систем и процессов, интегрированных в природную среду и естественный ресурсооборот.
Обозначенные приоритеты - часть Стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной президентом.