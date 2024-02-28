Путин определил приоритеты России в науке и технологиях на 10 лет

Создание высокотехнологичной продукции, новых материалов и химических соединений, развитие технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, растущая эффективность добычи и переработки углеводородов, формирование новых источников энергии, а также способов ее передачи и хранения.Переход к персонализированной, предиктивной и профилактической, высокотехнологичной медицине, в том числе за счет рационального применения лекарств (прежде всего антибактериальных) и использования генетических данных и технологий.Высокопродуктивное и экологически чистое агро- и аквахозяйство, создание безопасных и качественных продуктов питания.Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и экстремизму, деструктивному иностранному информационно-психологическому воздействию, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны в условиях роста гибридных угроз.Повышение связанности территории России за счет создания интеллектуальных транспортных, энергетических и телекоммуникационных систем.