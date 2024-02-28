В МИДе оценили реакцию Запада на заявления Макрона об отправке войск НАТО на Украину

«Это самое заявление вызвало шок у его соратников, соучастников по НАТО. Тут же в течение пары часов была сделана серия заявлений высшего руководства натовских стран, лидеров, министров иностранных дел, министров обороны, которые сказали, что они <…> от этого заявления Макрона отмежевываются. Ничего такого сами не планируют, никого направлять не собираются и вообще понимают, что это другая уже будет история», — заявила Захарова.