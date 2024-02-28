В МИДе оценили реакцию Запада на заявления Макрона об отправке войск НАТО на Украину

Захарова считает, что резонансные заявления Макрона повергли Запад в шок
Резонансные заявления президента Франции Эмманюэля Макрона насчет готовности некоторых стран НАТО направить на Украину войска повергли Запад в шок. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это самое заявление вызвало шок у его соратников, соучастников по НАТО. Тут же в течение пары часов была сделана серия заявлений высшего руководства натовских стран, лидеров, министров иностранных дел, министров обороны, которые сказали, что они <…> от этого заявления Макрона отмежевываются. Ничего такого сами не планируют, никого направлять не собираются и вообще понимают, что это другая уже будет история», — заявила Захарова.
Дипломат отметила, что никто из союзников Макрона по НАТО так и не смог понять, зачем французский президент озвучил подобные планы.
До этого официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что никто из участников неформального саммита в Париже по Украине не поддержал идею Эммануэля Макрона об отправке войск Запада на Украину.