Захарова оценила возможный визит Зеленского в Армению

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии NEWS.ru заявила, что Армении известна позиция Кремля по отношению к действующей власти Украины. Так она ответила на перспективу визита президента Украины Владимира Зеленского в Ереван.

Армении, как союзнику, хорошо известна наша позиция по отношению к киевскому режиму, — сказала Захарова.

Сообщения о визите не подтверждали и не опровергали ни со стороны Киева, ни со стороны Еревана. Захарова подтвердила, что первыми комментировать эти сообщения должны именно представители Армении и Украины.

Депутат парламента Армении Арегназ Манукян заявлял, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван пытаются организовать внешние силы, чтобы открыть второй фронт против России. По его словам, в случае удачи это станет точкой невозврата для российско-армянских отношений. По его мнению, премьеру Армении Николу Пашиняну в этом представлении отведена роль местного аналога Зеленского или Михаила Саакашвили.