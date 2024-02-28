Захарова заявила, что капитуляции России никогда не будет

Урегулирование конфликта вокруг Украины на основе так называемой формулы Зеленского предполагает капитуляцию России , чего никогда не будет. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

Дипломат обратила внимание, что 25 февраля на форуме "Украина. Год 2024" глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил нежелание Киева проводить мирные переговоры с Москвой , хотя и допустил возможность приглашения России "на так называемый саммит мира".

"Но [это] при условии готовности нашей страны к справедливому урегулированию на основании "формулы Зеленского ", то есть фактически заложенного в ней ультиматума капитуляции, чего, конечно же, никогда не будет", - подчеркнула Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в ноябре 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Азовском и Черном морях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии отметил, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий, Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжит специальную военную операцию.