Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нежелании иметь общую границу с РФ. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля подчеркнул, что Россия не представляет опасности, вопреки тому, что говорят в Евросоюзе.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не хотела бы иметь общую границу с РФ, поскольку сохранила «плохие воспоминания» о временах, когда страна граничила с СССР. По его словам, такое стремление отвечает интересам национальной безопасности страны.

Комментируя эти слова, Песков отметил, что Москва далеко не во всем сходится с Орбаном.

«Россия не представляет опасность собой, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать антироссией», — сказал он.