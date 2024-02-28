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На послание Путина допустят зарубежные СМИ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о допуске зарубежных СМИ к освещению послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Комментарий передает ТАСС.

На послание Путина допустят зарубежные СМИ
© Lenta.ru

Журналисты спросили, будут ли аккредитованы на мероприятие представители иностранных СМИ, в том числе из недружественных стран.

«Да, они обращаются, некоторые из них будут допущены», — ответил Песков.

Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в четверг, 29 февраля. Ранее глава государства сообщил, что послание будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

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