На послание Путина допустят зарубежные СМИ

Журналисты спросили, будут ли аккредитованы на мероприятие представители иностранных СМИ, в том числе из недружественных стран.

«Да, они обращаются, некоторые из них будут допущены», — ответил Песков.

Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в четверг, 29 февраля. Ранее глава государства сообщил, что послание будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.