Медведев заявил о «трупном разложении мозгов» западных политиков

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «грустным, местами забавным, но зловещим» зрелищем то, во что превратился западный политический паноптикум.

Медведев в своем Telegram-канале написал, что войсками в странах управляют «сериальные клоуны», которые ни дня не проработали на государственной службе, а теперь распоряжаются жизнями миллионов людей.

В рейхстаге снова заседает «парламентский цирк уродов» и требует направить своим «неонацистским последышам» дальнобойные ракеты, рискуя «получить на свои головы еще более дальнобойные», написал зампредседателя Совбеза России.

«Слабеющие с каждым днем деды с неуверенной походкой в состоянии стойкой деменции, с трудом понимая о ком и о чем вообще идет речь, обнимаются с веселыми шлюхами, которые пребывают в личине вдов почивших российских экстремистов», – продолжает Медведев.

Кроме того, он коснулся «театральных визитов в Киев», которые совершаются в годовщину начала специальной военной операции. Западные лидеры таким образом, по словам Медведева, хотят отвлечь собственный электорат от накопившихся проблем, а также лишний раз «облизать грязный сапог американского хозяина».

Реванша жаждут «мелкотравчатые наследнички Бонапарта», которые «несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве», добавил Медведев.

«Примеры трупного разложения мозгов западных политиков появляются каждый день. А стало быть, конь бледный и на нем всадник все ближе», – заключил Медведев.