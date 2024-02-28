Захарова рассказала, для чего озвучена угроза «нейтрализовать Калининград»

Заявление посла Литвы в Швеции, бывшего главы литовского МИДа Линаса Линкявичюса, пригрозившего нейтрализовать Калининград, — это элемент информационной войны в поддержку Киева. Об этом 28 февраля заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире авторской программы на радио Sputnik.

Накануне Линкявичюс в своем аккаунте в соцсетях пригрозил нейтрализовать Калининград, «если Россия бросит вызов НАТО».

«Ни конкретно этот человек, ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, некомпетентен и не обладает соответствующими полномочиями, […] чтобы делать подобные заявления. Опять же — элемент информационной войны, элемент пиара, хайпа», — отметила Захарова.

Она предположила, что перед послом поставили такую задачу, чтобы морально, психологически воодушевить Киев — «широким фронтом, вместе с Макроном страны Балтии будут стоять на защите интересов Зеленского», хотя и где-то на дальних подступах и рубежах.