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Захарова заявила о катастрофичном положении на фронте для Зеленского

Ситуация на фронте для президента Украины Владимира Зеленского чудовищная и катастрофическая, заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск на Украину не поможет.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции "Спутник".

"Положение на фронте для киевского режима чудовищное, катастрофическое. Не спасает ничего: ни прямое вранье с минимизацией потерь, ни дифирамбы самим себе, - сказала Захарова. - Люди понимают, что их предали и обманули. И на этом фоне нужно какое-то яркое, с их точки зрения мощное заявление, которое бы как-то немножко воодушевило людей в рядах Вооруженных сил Украины, в рядах сгоняемых на убой граждан Украины, что заграница им поможет".

"Достигло ли это заявление эффекта? Ровно противоположная ситуация", - отметила дипломат.

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