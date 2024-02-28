Раскрыто содержание переданных Путиным Карлсону документов

Документы, которые президент России Владимир Путин передал американскому журналисту Такеру Карлсону во время интервью, были связаны с авторством гетмана Запорожского войска Богдана Хмельницкого, Их содержание раскрыл ТАСС.

Исторические документы включают в себя послания гетмана царю Алексею Михайловичу от 1648, 1649 и 1654 годов, а также мартовские статьи Хмельницкому и его обращение к польскому королю Яну Казимиру в 1649 году.

Документы написаны на малороссийском наречии XVII века, их объем — одна или полторы страницы печатного текста. Мартовские статьи Хмельницкого занимают почти четыре страницы.

Переданные Карлсону документы содержат данные о совместной защите от Речи Посполитой, о положении малороссийского гетманства в составе Русского государства и об условиях примирения Запорожского войска с поляками.

Ранее сообщалось, что Путин во время интервью передал журналисту Такеру Карлсону документы, которые подтверждают просьбы Богдана Хмельницкого забрать южные территории русских земель под сильную руку московского царя. В начале беседы Путин спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку. Карлсон согласился, и российский лидер рассказал ему, откуда взялась Украина.

Официальный пресс-секретарь Дмитрий Песков впоследствии пояснял, что Путин уделяет большое внимание изучению исторических документов, которые он читает в первоисточнике. Президент досконально изучает документы, хранящиеся в российских архивах.