$92.04-0.5999.92-0.26
Войти в почту

Небензя призвал СБ ООН обсудить вопрос финансирования БАПОР

Приостановка рядом стран финансирования Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) является шантажом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.

Небензя обратился к ООН с призывом по поводу БАПОР
© РИА Новости

По его словам, Москва надеется, что Совбез международной организации в ближайшее время обсудит этот вопрос. Дипломат назвал шокирующим примером готовность ряда западных доноров, до завершения расследования, приостановить финансирование БАПОР на фоне гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Такие действия поставили деятельность агентства под угрозу краха.

Число погибших в секторе Газа палестинцев приблизилось к 30 тысячам

Небензя указал, что данный шаг трудно расценить иначе как «откровенный аморальный донорский шантаж и политизацию гуманитарных вопросов».

«Рассчитываем, что у Совета в ближайшие дни будет возможность отдельно обсудить данный сюжет», — отметил постпред.l

Политика
Совбез ООН
ООН
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости