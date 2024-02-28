Небензя обратился к ООН с призывом по поводу БАПОР

Приостановка рядом стран финансирования Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) является шантажом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.

По его словам, Москва надеется, что Совбез международной организации в ближайшее время обсудит этот вопрос. Дипломат назвал шокирующим примером готовность ряда западных доноров, до завершения расследования, приостановить финансирование БАПОР на фоне гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Такие действия поставили деятельность агентства под угрозу краха.