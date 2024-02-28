РФ призвала не поддерживать проект резолюции США в СБ ООН по Газе

Россия призывает Совет Безопасности (СБ) ООН не поддерживать американский проект ближневосточной резолюции, этот документ является ничем иным, как лицензией на убийство мирных палестинцев. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Предложенный же США альтернативный проект резолюции СБ в секторе Газа не содержит призыва к прекращению огня и нацелен на расширение зонтика ООН для израильской операции в анклаве. Это никакая не альтернатива, а еще одна лицензия на убийство мирных палестинцев, которую США вознамерились выдать Израилю, подписав под ней на этот раз СБ ООН. Призываем членов совета не поддерживать это деструктивное начинание", - сказал он в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Дипломат указал, что, "блокируя международные усилия по прекращению насилия в Газе, Вашингтон несет всю полноту ответственности за беспрецедентное количество жертв" эскалации среди мирного населения, число которых уже приблизилось к 30 тыс. "Это - цена американского вето в совете по Газе", - подчеркнул он.

Небензя убежден, что срочное прекращение огня и соблюдение Израилем норм международного гуманитарного права - это "единственный и жизненно важный императив для предотвращения массового голода в Газе". "Однако все попытки совета принять такое решение были заблокированы США, которые четырежды применяли для этого право вето. На фоне десятков тысяч погибших и голодающих людей в Газе американская делегация продолжает цинично рассуждать о том, что прекращение огня, мол, чуть ли не опасно, так как подорвет некую хрупкую дипломатию США на земле", - отметил дипломат.

"Давайте вспомним, какие надежды возлагались на принятие резолюции совета 2720, которая, как нам тогда рассказывали, была призвана кардинально изменить ситуацию с гуманитарными поставками. В этих целях генеральному секретарю было дано поручение назначить старшего гуманитарного координатора, должность которого заняла Сигрид Кааг. Однако слабые и допускающие двойное толкование формулировки в отношении боевых действий, привнесенные в текст в угоду позиции Вашингтона, только усугубили ситуацию. Мы предупреждали об этом совет", - подчеркнул он.

20 февраля США в очередной раз заблокировали принятие Совбезом ООН проекта резолюции с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа. За представленный Алжиром документ проголосовали 13 из 15 членов СБ, в том числе Россия и Китай. Великобритания воздержалась, а Соединенные Штаты применили право вето. Как заявил тогда Небензя, США таким образом написали очередную черную страницу в истории Совбеза.

О финансировании БАПОР

"Еще один шокирующий пример - готовность, с которой ряд западных доноров еще до завершения расследования приостановил финансирование БАПОР в разгар гуманитарной катастрофы в секторе Газа, что поставило деятельность агентства под угрозу краха. Этот шаг трудно расценить иначе как откровенный аморальный донорский шантаж и политизацию гуманитарных вопросов. Рассчитываем, что у Совета в ближайшие дни будет возможность отдельно обсудить данный сюжет", - сказал он.

В конце января несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль в прошлом октябре.

О прекращении огня в Газе

"Выпущенная Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов записка во исполнение резолюции Совета Безопасности 2417 (принята в 2018 году и осуждает использование голода против гражданского населения в качестве метода ведения войны - прим. ТАСС) не оставляет Совету Безопасности ООН иных вариантов, кроме как продолжать добиваться прекращения огня для создания необходимых условий работы гуманитарного и медицинского персонала. <...> Важно также не забывать, что, согласно положениям упомянутой резолюции, против тех, кто препятствует гуманитарному доступу к нуждающимся, Совет Безопасности вправе рассмотреть вопрос введения санкционных мер. Полагаем, что сейчас самое время это положение задействовать", - сказал Небензя.

Дипломат отметил, что прекращение огня "важно в первую очередь для создания безопасных, беспрерывно действующих гуманитарных коридоров". "Помимо поставок помощи по ним, необходимо наладить эвакуацию тяжело больных людей, которых в отсутствие лекарств ждет неминуемая смерть в Газе", - добавил он.

О резолюции США