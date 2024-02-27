Россияне в Грузии не смогут проголосовать на выборах президента РФ
В Тбилиси не откроют избирательные участки для голосования на выборах президента России. Об этом сообщила Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии, передает ТАСС.
По данным агентства, причина этого заключается в отсутствии дипотношений между Москвой и Тбилиси.
«Граждане РФ, проживающие в Грузии, смогут проголосовать на участках в Армении и Турции лишь 17 марта», — добавили в секции.
Напомним, что в 2018 году Грузия также не открывала избирательные участки на выборах президента России. Тогда причиной стали отсутствие дипотношений с РФ и позиция Тбилиси. В ответ в Москве в тот же год не открыли участки на выборах президента Грузии.
На 21 февраля за рубежом было организовано 288 избирательных участков в 144 странах. Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года. Среди кандидатов действующий глава государства Владимир Путин, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.