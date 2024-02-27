Россияне в Грузии не смогут проголосовать на выборах президента РФ

В Тбилиси не откроют избирательные участки для голосования на выборах президента России. Об этом сообщила Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии, передает ТАСС.

По данным агентства, причина этого заключается в отсутствии дипотношений между Москвой и Тбилиси.

«Граждане РФ, проживающие в Грузии, смогут проголосовать на участках в Армении и Турции лишь 17 марта», — добавили в секции.

Напомним, что в 2018 году Грузия также не открывала избирательные участки на выборах президента России. Тогда причиной стали отсутствие дипотношений с РФ и позиция Тбилиси. В ответ в Москве в тот же год не открыли участки на выборах президента Грузии.