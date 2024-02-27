ЛДПР сообщила о применении новых технологий при работе с избирателями

ЛДПР в общении с избирателями использует различные технологические средства. Так в пресс-службе партии прокомментировали URA.RU звонки россиянам по теме их отношения к личности лидера Владимира Жириновского (ушел из жизни 6 апреля 2022 года).

Ранее читатели агентства столкнулись со спам-звонками. Бот проводил опрос по отношению к Жириновскому. У абонентов спрашивали, хотели бы они когда-нибудь проголосовать за бессменного лидера ЛДПР и сообщали, что он предсказал многое, что происходит сейчас в мире.