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«Мобилизация на Украине полностью провалилась, а желающих воевать среди украинцев нет. Призывы Украины и попытки Евросоюза обратно вернуть на Украину многочисленных мигрантов, которые бежали от мобилизации, не увенчались успехом», — сказал Чепа.

Поэтому, по его словам, «это очередное обещание, которое больше похоже на блеф».

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО на Украине и о необходимости для Запада поражения России, заявил, что у французского лидера «произошло недержание речи».

По его словам, такие заявления вкупе с желанием «поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами» упомянутое Медведевым недержание речи у Макрона «стало затяжной и болезненной проблемой».