МИД пообещал адекватный ответ на любые новые недружественные шаги Запада

В МИД пообещали адекватный ответ на любые новые недружественные шаги Запада
Москва даст адекватный ответ на любые новые недружественные шаги стран Запада, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.
Захарова указала, что вся ответственность за разрыв торговых, экономических, культурных и человеческих контактов с Россией лежит на нынешних западных лидерах, приводится ее комментарий на сайте МИД России.
В заявлении также указывается, что Россия решительно отвергает все необоснованные требования из коммюнике G7, пронизанного русофобией и наполненного клеветой.
«Так называемая Группа семи, объединяющая враждебные Российской Федерации государства, выступила с очередным политизированным и предвзятым коммюнике, намеренно приурочив его ко второй годовщине начала специальной военной операции России. Положения этого документа пронизаны русофобией и наполнены клеветой. В целом заявление стало очередным характерным примером западной политики нападок на нашу страну и подтвердило необратимую реальность вырождения «семерки» в еще один инструмент гегемонистских устремлений нынешней администрации США», – говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 намерены принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Страны «семерки» готовы обеспечить полную подотчетность и поддерживают Киев в получении компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб, «нанесенный Россией».