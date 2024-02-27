МИД пообещал адекватный ответ на любые новые недружественные шаги Запада

«Так называемая Группа семи, объединяющая враждебные Российской Федерации государства, выступила с очередным политизированным и предвзятым коммюнике, намеренно приурочив его ко второй годовщине начала специальной военной операции России. Положения этого документа пронизаны русофобией и наполнены клеветой. В целом заявление стало очередным характерным примером западной политики нападок на нашу страну и подтвердило необратимую реальность вырождения «семерки» в еще один инструмент гегемонистских устремлений нынешней администрации США», – говорится в заявлении.