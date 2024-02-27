Путин отметил вклад русофилов в борьбу против изоляции России

Президент России Владимир Путин по случаю открытия второго конгресса Международного движения русофилов заявил, что движение помогает распространять объективную информацию об РФ за рубежом. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

Президент рассказал, что форум собрал сотни делегатов более чем из 130 стран со всех континентов. Это свидетельствует о том, что интернациональное общественное движение русофилов уверенно развивается и крепнет, обретает новых сторонников, отметил он.

Русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации об РФ, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов, заявил Путин.