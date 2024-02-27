Лавров заявил, что попытки Запада запретить сотрудничество с РФ никого не останавливают

Осуществляемые западными странами попытки запретить сотрудничество с Россией никого не останавливают, линия на изоляцию РФ потерпела полный крах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии открытия Второго конгресса Международного движения русофилов.

"Сегодня всем здравомыслящим людям очевидно, что попытки западных столиц запретить сотрудничество с Россией никого не останавливают, кроме их инициаторов, в этом есть и ваша заслуга", - сказал министр, обращаясь к присутствующим на церемонии русофилам.

Глава российского дипведомства в этой связи указал, что "деструктивная линия западных элит на изоляцию России, в том числе в глобальном информационном и культурном пространствах", в целом линия на отмену всего того, что так или иначе связано с РФ, "потерпела полный крах".