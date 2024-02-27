Захарова сделала вывод из слов представителя Госдепа об Израиле

Захарова: страны, которым диктуют США, не имеют суверенитета
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова представителя Госдепа Мэтью Миллера о нежелании США надавить на Израиль в вопросе создания палестинского государства. В своем Telegram-канале она отметила, что Соединенные Штаты указывают, что делать, только странам без суверенитета.
В ходе последнего брифинга журналисты спросили у Миллера, может ли Вашингтон повлиять на Тель-Авив в вопросе его отказа от создания палестинского государства, в частности, сократив поставки вооружений израильской армии. В ответ он заявил, что «Израиль — суверенная страна, а США не диктуют суверенным странам то, что они должны делать».
«Золотые слова! Вывод: страны, которым США диктуют то, что они должны сделать, не суверенные страны», — отметила Захарова.
Напомним, что ранее представитель МИД РФ прокомментировала оскорбление, которое президент США Джо Байден произнес в адрес президента России Владимира Путина. Захарова посоветовала ему не забывать о его сыне Хантере, называя «сукиными детьми» других политиков.