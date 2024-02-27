Захарова сделала вывод из слов представителя Госдепа об Израиле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова представителя Госдепа Мэтью Миллера о нежелании США надавить на Израиль в вопросе создания палестинского государства. В своем Telegram-канале она отметила , что Соединенные Штаты указывают, что делать, только странам без суверенитета.

В ходе последнего брифинга журналисты спросили у Миллера, может ли Вашингтон повлиять на Тель-Авив в вопросе его отказа от создания палестинского государства, в частности, сократив поставки вооружений израильской армии. В ответ он заявил, что «Израиль — суверенная страна, а США не диктуют суверенным странам то, что они должны делать».