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Захарова: страны, которым диктуют США, не имеют суверенитета

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова представителя Госдепа Мэтью Миллера о нежелании США надавить на Израиль в вопросе создания палестинского государства. В своем Telegram-канале она отметила, что Соединенные Штаты указывают, что делать, только странам без суверенитета.

Захарова сделала вывод из слов представителя Госдепа об Израиле
© globallookpress.com

В ходе последнего брифинга журналисты спросили у Миллера, может ли Вашингтон повлиять на Тель-Авив в вопросе его отказа от создания палестинского государства, в частности, сократив поставки вооружений израильской армии. В ответ он заявил, что «Израиль — суверенная страна, а США не диктуют суверенным странам то, что они должны делать».

«Золотые слова! Вывод: страны, которым США диктуют то, что они должны сделать, не суверенные страны», — отметила Захарова.

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Напомним, что ранее представитель МИД РФ прокомментировала оскорбление, которое президент США Джо Байден произнес в адрес президента России Владимира Путина. Захарова посоветовала ему не забывать о его сыне Хантере, называя «сукиными детьми» других политиков.

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