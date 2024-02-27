Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником.
Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
В своём поздравлении российский лидер отметил, что бойцы Сил специальных операций России смело и решительно действуют на самых опасных участках СВО и доказали готовность отстаивать интересы страны в любой точке мира.
«Благодарю весь личный состав и ветеранов за честную, добросовестную ратную службу и личное мужество, за верность присяге и долгу», — добавил президент.
Ранее Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.
Также в День защитника Отечества российский лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.