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Путин возглавил рейтинг мировых лидеров по уровню одобрения среди граждан

Портал статистики World of Statistics опубликовал результаты очередного опроса общественного мнения о главах государств и правительств. Первое место занял президент России Владимир Путин, пишет RT в своем Telegram-канале.

Значительная часть респондентов (79%) отметила, что лучшим политиком планеты считает Владимира Путина. На втором месте оказался премьер-министр Индии Нарендра Дамодардас Моди с результатом 78%.

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Кроме того, в топ-10 попали глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (46%), президент Мексики Андрес Лопес (65%), премьер-министр Италии Джорджа Мелони (41%).

Президент Соединенных Штатов Джо Байден расположился на 13-м месте с результатом 37%. Меньше всего, согласно данным аналитиков, поддерживают своего лидера в Японии: у премьера Фумио Кисиды лишь 18% одобрения.

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да Силва Луис Инасиу
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