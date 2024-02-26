Пескова спросили о влиянии успехов ВС России на сроки СВО

"Президенту докладывают о ситуации на фронте в режиме онлайн. Абсолютно естественно, все это становится известно моментально президенту, верховному главнокомандующему", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, могут ли недавние успехи бойцов РФ повлиять на сроки СВО, Песков отметил: "Сейчас не нужно забегать так далеко, ведется планомерная работа, очень напряженная и ежедневная. Пожелаем успехов нашим доблестным военным".