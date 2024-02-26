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Песков: Путину моментально докладывают об успехах российских военных в зоне СВО

Президент России Владимир Путин моментально узнает об успехах российских военных в зоне СВО, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескова спросили о влиянии успехов ВС России на сроки СВО
© ТАСС

"Президенту докладывают о ситуации на фронте в режиме онлайн. Абсолютно естественно, все это становится известно моментально президенту, верховному главнокомандующему", - сказал представитель Кремля.

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Отвечая на вопрос, могут ли недавние успехи бойцов РФ повлиять на сроки СВО, Песков отметил: "Сейчас не нужно забегать так далеко, ведется планомерная работа, очень напряженная и ежедневная. Пожелаем успехов нашим доблестным военным".

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