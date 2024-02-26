Захарова ответила на оговорку Трюдо о победе России на Украине

Ранее, отвечая на вопрос журналиста о последствиях задержек в поставках помощи Украине, Трюдо отметил, что Канада "делает все возможное, потому что знает, что Россия должна победить в конфликте [на Украине]". Премьер сразу же заметил оговорку и поправил себя, уточнив, что имел в виду победу Киева.