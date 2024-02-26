Косачев назвал следующую страну, которая прекратит расследование подрыва СП

«Никакого другого объяснения здесь быть не может. Если бы было хоть какое-то другое объяснение, оно бы обязательно было использовано теми, кто совершенно позорным образом такое решение принимал сначала в Швеции, а теперь вот уже и в Дании. Но осталось дождаться, что такое же решение примет Германия. У меня нет никаких сомнений, что оно тоже последует, потому что если сохранять следственную группу, то рано или поздно нужно будет демонстрировать результаты её деятельности. А эти результаты, с моей точки зрения, предсказать может любой человек со здравым смыслом и сохранением чувства логики», — заключил парламентарий.