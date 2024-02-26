Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал рассказывать, каким образом осуществлялась подготовка интервью главы российского государства Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и какую роль в этом сыграл сам представитель Кремля.

"Внутреннюю "кухню" подготовки интервью мы никогда не рассказываем, поэтому и сейчас не будем делать", - сказал Песков в общении с представителями СМИ.

При этом пресс-секретарь не стал как-то дополнительно комментировать заявление самого журналиста о том, что американские спецслужбы следили за ним все это время и пытались помешать.