Песков: прекращение Данией расследования теракта на СП вызывает изумление
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что прекращение Данией расследования теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» вызывает изумление.
Представитель Кремля назвал решение датской стороны близким к абсурдному.
«Ситуация в данном случае настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление», — сказал Песков.
Ранее полиция Дании заявила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках».
До этого Швеция прекратила расследование по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.