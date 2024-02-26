В Кремле ответили на вопрос о дате визита Путина в Турцию

«До выборов — нет, до выборов всё-таки достаточно сжатый график и достаточно напряжённый у президента, да и у господина Эрдогана весьма напряжённый. Но подготовка к контактам на высшем уровне ведётся, мы об этом неоднократно заявляли», — сказал представитель Кремля.