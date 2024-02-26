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Песков назвал женевский формат обсуждения мирного плана Зеленского несерьезным

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обсуждение мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, которое проходит без участия России, "несерьезным и смехотворным".

Песков прокомментировал женевский формат обсуждения мирного плана Зеленского
© РИА Новости

"Насколько мы понимаем, там речь идет об этом странном формате женевском - Конференция по обсуждению мирного плана Зеленского. Мы неоднократно говорили, что по меньшей мере это странный формат, потому что некие мирные планы обсуждаются без участия России, что само по себе несерьезно и даже смехотворно", - сказал представитель Кремля.

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