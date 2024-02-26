Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил. Телеграмма с поздравлениями опубликована на сайте Кремля.

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Как отметил Путин, высокая явка избирателей и результаты голосования подтвердили широкую поддержку курса властей Беларуси на гармоничное социально-экономическое развитие республики, а также - на обеспечение стабильности в политической сфере. Кроме того, итоги выборов, по оценке российского лидера, показали поддержку интеграции РФ и Беларуси в рамках Союзного государства.

Путин рассчитывает, что избранные составы Палаты представителей Национального Собрания и местных советов различных уровней будут и впредь работать в партнерстве с российскими коллегами.

Он пожелал Лукашенко здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.