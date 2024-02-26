Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил. Телеграмма с поздравлениями опубликована на сайте Кремля.
Как отметил Путин, высокая явка избирателей и результаты голосования подтвердили широкую поддержку курса властей Беларуси на гармоничное социально-экономическое развитие республики, а также - на обеспечение стабильности в политической сфере. Кроме того, итоги выборов, по оценке российского лидера, показали поддержку интеграции РФ и Беларуси в рамках Союзного государства.
Путин рассчитывает, что избранные составы Палаты представителей Национального Собрания и местных советов различных уровней будут и впредь работать в партнерстве с российскими коллегами.
Он пожелал Лукашенко здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Выборы в республике состоялись в воскресенье 25 февраля. Избирались более 12,5 тыс. депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. Явка избирателей составила 73,09%.