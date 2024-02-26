«Решение о дальнейшей судьбе Авдеевки будет приниматься не только на региональном уровне, но и на федеральном уровне — с учётом оценки специалистов… С учётом того, что Авдеевка — это пригород Донецка — конечно же, Авдеевка будет востребована. По всей вероятности, город будут восстанавливать», — сказал глава ДНР в эфире «Россия 24».