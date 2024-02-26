В Госдуме ответили на угрозы Буданова в адрес Крыма
Угрозы главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в отношении Крыма являются форменным нацизмом, сообщают РИА новости со ссылкой на заявление депутат Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.
«Мы неоднократно их слышали, но хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог», — заявил он.
Он отметил, что таким, как Буданов, не удастся долго прятаться за спинами простых украинцев и за все свои преступления придется ответить сполна.
Ранее Буданов в своем видеообращении пообещал России в Крыму новые сюрпризы. Он не рекомендовал гражданскому населению пользоваться Крымским мостом. Глава военной разведки отметил, что Вооруженные силы Украины для успешной обороны и контрнаступления должна контролировать акваторию Черного моря и находиться на территории Крыма.