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В Госдуме ответили на угрозы Буданова в адрес Крыма

Угрозы главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в отношении Крыма являются форменным нацизмом, сообщают РИА новости со ссылкой на заявление депутат Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.

В Госдуме ответили на угрозы Буданова в адрес Крыма
© РИА Новости

«Мы неоднократно их слышали, но хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог», — заявил он.

Он отметил, что таким, как Буданов, не удастся долго прятаться за спинами простых украинцев и за все свои преступления придется ответить сполна.

Ранее Буданов в своем видеообращении пообещал России в Крыму новые сюрпризы. Он не рекомендовал гражданскому населению пользоваться Крымским мостом. Глава военной разведки отметил, что Вооруженные силы Украины для успешной обороны и контрнаступления должна контролировать акваторию Черного моря и находиться на территории Крыма.

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