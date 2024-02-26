Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на статью The New York Times о причастности ЦРУ к событиям на Украине после 2014 года. Об этом она рассказала «Известиям».

Дипломат указала, что Москва неоднократно за последние годы указывала на факт размещения спецслужб США, Британии и НАТО на территориях Украины. Она напомнила, что офицеры западных разведок фактически работали наводчиками, предоставляя координаты и данные Вооруженным силам Украины (ВСУ), по которым проводились обстрелы из поставок вооружений по линии НАТО.

Также Захарова согласилась с информацией, что ЦРУ помогало Киеву подготовить новое поколение киевских шпионов и боевиков.