Россия потребовала наказать осквернивших памятник герою ВОВ в Молдавии

Посольство России в Молдавии потребовало наказать вандалов, осквернивших памятник герою Великой Отечественной войны Андрею Колбинскому в Кишиневе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.

Посольство выразило возмущение поступком хулиганов, назвав его проявлением бесчеловечности и кощунства по отношению к подвигам предков. Дипмиссия призвала молдавские власти найти и виновных и привлечь их к ответственности.