В России предупредили о риске новой революции в Грузии

В Грузии на фоне парламентских выборов, запланированных на осень 2024 года, могут вспыхнуть протесты. О риске новой революции в стране предупредил российский политолог Александр Дудчак, его слова приводит РИА Новости.

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Эксперт отметил, что европейскую повестку в республике главным образом продвигает президент Саломе Зурабишвили. Однако местное население уже ощущает плоды восстановления нормальных добрососедских отношений с Россией.

«Кроме товарооборота пошел турпоток», — пояснил Дудчак.

При этом после парламентских выборов ситуация может измениться. По словам политолога, грузинская оппозиция попытается организовать протесты.