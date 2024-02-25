В России отреагировали на планы G7 принудить Москву компенсировать Киеву убытки

«Это нарушение всех международных прав. Я думаю, они это заявляют от безысходности. Понятно, что они ничего этим не добьются. Отдать, передать [замороженные активы России Украине], как они не раз грозились, у них не получается и не получится. Поэтому это очередная жалкая попытка шантажа», — высказался Чепа.