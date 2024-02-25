В Крыму оценили ущерб от энергоблокады Киева

Энергетическая блокада, устроенная в 2015 году Украиной, нанесла ущерб Крыму в триллионы рублей. Эта сумма появится в иске к Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Государственного совета республики Владимира Константинова.

«Только по сумму ущерба бюджету, предварительно, оценивается в сумму более 3 трлн рублей», — сказал Константинов.

По его словам, также готовится иск от Общественной палаты, народа Крыма. Сумма составит более 2 трлн рублей. Кроме того, нанесенный ущерб оценят предприятия, лишившиеся электроснабжения.

Константинов считает, что «будет очень серьезная претензия, наверное, самая значительная в части блокад».

В 2015 году Киев рассчитывал оставить Крым без электроснабжения на полгода. Однако Россия оказала содействие полуострову поставками генераторов, был проведен энергомост, построены необходимые электростанции.