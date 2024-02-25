Рогов отреагировал на идею изменить написание Одессы

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал идею министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об изменении написания города Одесса "политикой оккупантов", под властью которых находятся "южнорусские земли". Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

"Если вам мешают язык, праздники, памятники, названия городов и улиц, то вывод один - вы строите свое государство на чужой территории и ведете политику оккупантов", - сказал Рогов.

По его словам, подобная инициатива представителей Украины подтверждает, что Одесская область – "южнорусские земли, оккупированные персонажами, которые ничего нового создать не могут, а только похабят старое".

Рогов также напомнил, что Одессу назвали в честь древнегреческой колонии Одессос.

"Похоже, что теперь "древние укры" пошли войной против древних греков. Интересно, что скажут на это Афины?" - сказал он.