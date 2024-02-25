В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента РФ

Досрочное голосование на выборах президента России стартовало на территории Запорожской области. Первыми голосуют жители населенных пунктов возле линии боевого соприкосновения (ЛБС), в том числе и военнослужащие, сообщила журналистам председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко.

"25 февраля на территории Запорожской области стартовало досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Первыми голосуют жители населенных пунктов, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения, в том числе и военнослужащие. Избирательная комиссия Запорожской области оказывает организационную методическую помощь в проведении голосования для этой категории избирателей", - рассказала Катющенко.

Члены участковых избирательных комиссий будут приходить на дом к жителям области, находящимся вблизи ЛБС, с ящиком для голосования и бюллетенями. При себе у них будет удостоверение. Избиратели смогут проголосовать, предъявив паспорт гражданина РФ либо паспорт гражданина Украины, как ранее было решено региональным избиркомом. Избирательные участки будут открыты 17 марта.