В Госдуме раскритиковали итоги саммита G7

«Лидеры стран "золотого миллиарда" заявляют о поддержке утопичной "формулы мира" Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский — прим. "Ленты.ру"), а сами принимают решения, толкающие планету к большой войне», — подчеркнул Слуцкий. Как указал депутат, Россия не позволит никому разговаривать с собой языком ультиматумов.