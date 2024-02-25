В Запорожье назвали вынужденной мерой выдворение поддержавших Украину жителей

"Их жизнь может быть под большой угрозой, поэтому лучше пускай едут к себе в "Бандерштадт", - сказал Балицкий, уточнив, что речь могла идти об опасности самосуда над сторонниками киевского режима.



"Нам надо было куда-то девать этих людей, эти семьи, мы давали им возможность уехать, кого-то принудительно выселяли. <...> Мы никогда не отпускали наводчиков [ударов ВСУ], никогда мы не отпускали откровенных врагов", - добавил глава Запорожской области.