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Нуланд заявила, что нынешняя Россия не соответствует образу, который хотели бы видеть США

Россия в ее нынешнем состоянии не отвечает тому образу, который хотели бы видеть Соединенные Штаты. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Нуланд высказалась об образе современной России
© globallookpress.com

"Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели [видеть] партнера, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским. Однако это не то, что сделал [президент России Владимир] Путин", - сказала она в эфире телеканала CNN.

Нуланд в контексте конфликта на Украине заявила, что США "продолжат затягивать удавку" ограничительных мер в отношении российского руководства с тем, чтобы вынудить Москву "серьезно сесть за стол" переговоров.

23 февраля Минфин США обнародовал новые антироссийские санкции, направленные против физических и юридических лиц из России и других государств. В новый пакет рестрикций из 554 позиций вошли физические и юридические лица, а также 12 судов. Помимо российских фирм, ограничения затронули компании из КНР, ОАЭ, Турции, ФРГ, Сербии, Киргизии и других стран.

Политика
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