Нуланд высказалась об образе современной России

Нуланд заявила, что нынешняя Россия не соответствует образу, который хотели бы видеть США
Россия в ее нынешнем состоянии не отвечает тому образу, который хотели бы видеть Соединенные Штаты. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд в контексте конфликта на Украине заявила, что США "продолжат затягивать удавку" ограничительных мер в отношении российского руководства с тем, чтобы вынудить Москву "серьезно сесть за стол" переговоров.
23 февраля Минфин США обнародовал новые антироссийские санкции, направленные против физических и юридических лиц из России и других государств. В новый пакет рестрикций из 554 позиций вошли физические и юридические лица, а также 12 судов. Помимо российских фирм, ограничения затронули компании из КНР, ОАЭ, Турции, ФРГ, Сербии, Киргизии и других стран.