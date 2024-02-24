Французские протестующие фермеры попытались напасть на президента Макрона

Во время сельскохозяйственной выставки в Париже протестующие фермеры попытались напасть на президента Франции Эммануэля Макрона. Главу государства освистали, а полицейских закидали яйцами. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщает издание Le Parisien.

Недовольство фермеров Франции вызывает отсутствие поддержки местного сельского хозяйства на фоне подорожания продуктов питания и топлива, а также ввоза в страну продукции из Украины. По информации СМИ, протестующие прорвали полицейский кордон и ворвались в главный павильон сельскохозяйственной выставки, куда прибыл Макрон. Демонстранты были недовольны тем, что президент Франции не стал говорить с ними напрямую. Сначала фермеры прошли маршем, а затем стали скандировать: «Отставить Макрона», «Где он» и «На Макрона идет охота». Полицейских забросали яйцами, землей и сеном. В результате инцидента были арестованы несколько фермеров.

— Вы не помогаете никому из своих коллег, это контрпродуктивно, я призываю здесь к спокойствию. Это месяцы работы для фермеров, которые там находятся, наши соотечественники должны иметь возможность приехать в тишине и покое. Они осуждают беспорядки, — заявил позднее Макрон.

Президент Франции сообщил, что через три недели в Елисейском дворце пройдет встреча со всеми профсоюзными организациями, в том числе представителями сельскохозяйственного сектора, пишет Le Parisien.