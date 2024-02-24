Медведев объяснил «проблемами с головой» выпад Мелони в адрес России

Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО
Количество высокопоставленных «полудурков» в политической сфере Запада постоянно растет. Так замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал выпад итальянского премьера Джорджи Мелони в адрес России.
В субботу Мелони приехала в Киев с визитом и сделала несколько заявлений. В частности, прозвучала мысль, что ХАМАС не атаковал бы Израиль в октябре 2023 года, если бы Россия не начала СВО два года назад.
«Число полудурков во власти в странах Запада растет день ото дня», — написал в ответ Дмитрий Медведев в соцсети X.
По его словам, это либо «какие-то особенные проблемы с головой», либо «проявление скрытых генов фашистского прошлого».
В субботу премьер-министры Бельгии, Италии и Канады, а также глава Еврокомиссии прибыли в Киев. Их визит солидарности приурочен ко второй годовщине начала СВО.