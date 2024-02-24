В парламенте Крыма призвали не отдавать Одессу НАТО

Нельзя допустить превращения Одессы в военную базу НАТО. Это будет угрожать нацбезопасности России и судоходству в Черном море. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире крымскотатарского телеканала «Миллет».

Политик отметил, что речь идет о русском городе, созданном императрицей Екатериной II. Сегодня реальность такова, что удерживаемая киевским режимом Одесса превращается в «невероятную угрозу всему Черному морю». Ситуация обострится, если Запад решит создать там военную базу.

«У нас не будет свободного судоходства, если НАТО будет использовать Одессу как свою военную базу, — сказал Константинов.

По его словам, России принципиально нужен русский город Одесса, иначе будут возникать постоянные угрозы нацбезопасности. При этом государства, «которое привыкли называть Украина, давно уже нет».