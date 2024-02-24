В парламенте Крыма призвали не отдавать Одессу НАТО
Нельзя допустить превращения Одессы в военную базу НАТО. Это будет угрожать нацбезопасности России и судоходству в Черном море. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире крымскотатарского телеканала «Миллет».
Политик отметил, что речь идет о русском городе, созданном императрицей Екатериной II. Сегодня реальность такова, что удерживаемая киевским режимом Одесса превращается в «невероятную угрозу всему Черному морю». Ситуация обострится, если Запад решит создать там военную базу.
«У нас не будет свободного судоходства, если НАТО будет использовать Одессу как свою военную базу, — сказал Константинов.
По его словам, России принципиально нужен русский город Одесса, иначе будут возникать постоянные угрозы нацбезопасности. При этом государства, «которое привыкли называть Украина, давно уже нет».
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Одесса должна входить в состав России.