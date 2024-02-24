Пушков назвал цель визита лидеров ЕС в Киев

Коллективный визит лидеров Евросоюза в Киев призван показать, что Брюссель не отступается от Украины на фоне сложной геополитической ситуации и падения Авдеевки, рассказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Ранее СМИ сообщили, что на Украину прибыли премьер-министры Канады, Италии, Бельгии и Дании. Кроме того, в Киев приехали глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и видный британский политик Борис Джонсон.

«Этим коллективным визитом ЕС хочет показать, что не отступается от Украины после падения Авдеевки и в условиях, когда в США вот уже три месяца, как заблокированы $60 млрд помощи Украине», — пояснил Пушков.

По его оценке, главы государств и правительств ЕС полны решимости показать свою готовность помогать Украине в любых условиях.