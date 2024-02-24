Рябков: США не доказали наличие у РФ «планов» по развертыванию ЯО в космосе

Соединенные Штаты обвинили Россию в «развертывании» ядерного оружия в космосе, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что Вашингтон не представил никаких доказательств, подтверждающих высказывания официальных лиц по этому вопросу, пишет РИА «Новости».

Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о «планах» РФ о «размещении ядерного оружия в космосе» для использования против спутников.

«Американцы используют тему в пропагандистских целях, они выдвигают обвинения, ни на чем не основанные, не подкрепленные ни малейшими доказательствами, это их обычная манера», — отметил Рябков.

Замминистра пояснил, что здравомыслящие представители международного сообщества давно поняли особенности американского освещения международной повестки и перестали серьезно воспринимать такого рода обвинения.