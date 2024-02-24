МИД РФ: ОБСЕ закрывает глаза на нарушения на Украине

Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ситуацию вокруг участия РФ в Парламентской Ассамблее (ПА). В МИД отметили, что она «является самостоятельной, автономной от ОБСЕ структурой».

«Все вопросы, связанные с участием российской делегации в работе ПА ОБСЕ, относятся к компетенции Федерального Собрания Российской Федерации », — указали в министерстве.

Ранее депутаты планировали рассмотреть обращение о приостановке участия постоянной делегации парламента России в ПА ОБСЕ 21 февраля. Первый заместитель главы комитета по международным делам Госдумы РФ Дмитрий Новиков сообщил, что обращение о приостановке участия России в работе Ассамблеи будет рассмотрено, когда эта тема «будет синхронизирована с решением Совета Федерации».