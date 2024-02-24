Небензя высказался о страхах нападения России на европейские страны

По его словам, европейские государства в разные эпохи – Польша, Швеция, Франция, Германия и целый ряд ее сателлитов во время Второй мировой войны нападали на российское государство, однако терпели поражение. На заседании Совета безопасности ООН, которое было посвящено Украине, дипломат указал, что Соединенные Штаты пытались сделать то же самое в годы холодной войны. Также Небензя напомнил о роли Великобритании, чья дипломатия веками стравливала между собой страны и народы и продолжает это делать и сегодня.