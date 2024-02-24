Небензя высказался о страхах нападения России на европейские страны
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает смехотворными страхи о якобы предстоящей агрессии Москвы против европейских стран, сообщает РИА Новости.
По его словам, европейские государства в разные эпохи – Польша, Швеция, Франция, Германия и целый ряд ее сателлитов во время Второй мировой войны нападали на российское государство, однако терпели поражение. На заседании Совета безопасности ООН, которое было посвящено Украине, дипломат указал, что Соединенные Штаты пытались сделать то же самое в годы холодной войны. Также Небензя напомнил о роли Великобритании, чья дипломатия веками стравливала между собой страны и народы и продолжает это делать и сегодня.
«Российская государственность сформировалась в условиях постоянной внешней угрозы. Наши "миролюбивые" западные коллеги очень не любят вспоминать тот факт, что именно России все время приходилось отражать западную агрессию. Но наш народ об этом прекрасно помнит. Знаем, что антироссийской пропаганде про мифическую российскую угрозу все меньше верит и общественность западных стран», — отметил постпред.
«Поэтому ее окружают пузырем лжи, стремясь не допустить внутрь никакую правду. Но она все равно прорывается благодаря усилиям тех, кто понимает, чем всему миру грозит затягивание и обострение нынешнего противостояния», — добавил дипломат.