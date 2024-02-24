Небензя усомнился в наличии у Зеленского стратегического мышления

Небензя: Зеленский не блещет стратегическим мышлением, если верит в победу над РФ
Президент Украины Владимир Зеленский не блещет стратегическим мышлением, если верит Западу и действительно считает возможным победить Россию на поле боя. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
"Запад откровенно внушал явно не блещущему стратегическим мышлением Зеленскому опасную и абсурдную иллюзию о том, что при западной поддержке он сможет одержать победу над Россией на поле боя <...>. Украина вдрызг провалила разрекламированное ею контрнаступление, но Запад все равно продолжил накачку киевского режима оружием, поощряя его бросать все больше жизней украинцев в пламя конфликта, который США, уже отбросив любые приличия, стали называть выгодным бизнес-проектом", - сказал дипломат.
Небензя подчеркнул, что украинский конфликт оказался очень выгодным американскому военно-промышленному комплексу.