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Небензя: Зеленский не блещет стратегическим мышлением, если верит в победу над РФ

Президент Украины Владимир Зеленский не блещет стратегическим мышлением, если верит Западу и действительно считает возможным победить Россию на поле боя. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Небензя усомнился в наличии у Зеленского стратегического мышления
© ТАСС

"Запад откровенно внушал явно не блещущему стратегическим мышлением Зеленскому опасную и абсурдную иллюзию о том, что при западной поддержке он сможет одержать победу над Россией на поле боя <...>. Украина вдрызг провалила разрекламированное ею контрнаступление, но Запад все равно продолжил накачку киевского режима оружием, поощряя его бросать все больше жизней украинцев в пламя конфликта, который США, уже отбросив любые приличия, стали называть выгодным бизнес-проектом", - сказал дипломат.

Небензя подчеркнул, что украинский конфликт оказался очень выгодным американскому военно-промышленному комплексу.

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